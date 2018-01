TCE apresenta sistema de automatização de análise de prestação de contas

Representantes de órgãos e entidades jurisdicionados estaduais ao Tribunal de Contas do Ceará vão participar nesta segunda-feira (22/1), às 9h30, de reunião para apresentação do Sistema Ágora, no Plenário do Edifício 5 de Outubro (Centro de Fortaleza). A ação faz parte do Projeto de automatização dos procedimentos de análise dos processos de prestação de contas, o Sistema Ágora.

Ofício circular foi encaminhado pelo Gabinete da Presidência para os jurisdicionados, que poderão estar acompanhados de outros dois servidores da pasta, sendo um da área de Tecnologia da Informação (TI) e outro de Prestação de Contas.

De acordo com o presidente Edilberto Pontes, o Sistema Ágora possibilitará que o Tribunal julgue as contas de gestão de forma célere e com mais qualidade. “É um direito dos gestores e um dever da Corte. O Sistema Ágora está sendo desenvolvido com esse objetivo, o de julgar as contas da forma mais célere sem perder qualidade. Pelo contrário, vamos ganhar informações que poderão ser utilizadas em outras fiscalizações e ações de controle.”

O desenvolvimento do Ágora é de competência da empresa Ernst & Young, por meio do Contrato nº 21/2016. Respondem pela gestão, acompanhamento e fiscalização, uma Comissão instituída pelo Tribunal de Contas, formada pelos servidores Ricardo Araújo Ferreira, Eugênio de Castro e Silva Menezes, Delinda Maria Almeida de Oliveira, Francisco Cláudio Ferreira Reis e Marcos Teixeira Bezerra. Na suplência estão Paulo Alcântara Saraiva Leão e Yuri Magalhães do Carmo.

Com informações do TCE