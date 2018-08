TCE Ceará aumenta em 48% o número de processos julgados no segundo trimestre

O número de julgamentos do Tribunal de Contas do Estado do Ceará no segundo trimestre de 2018 aumentou em 48% em comparação ao primeiro trimestre do ano. De janeiro a março foram julgados 2.200 processos e nos três meses seguintes 3.249. Do total de processos julgados nos seis referidos meses (5.449), mais de 60% são referentes à administração estadual.

Com relação às contas estaduais, até o dia 22 de agosto, foram julgados 4.570 processos, sendo 4.075 atos de pessoal, 191 prestações de contas e 304 outros tipos de processos. Este volume representa mais da metade (59%) dos julgamentos realizados ano passado e mais do que o total (103%) julgado em 2016, de acordo com o Sistema de Informações Gerenciais (SIG).

A taxa de julgamentos envolvendo contas municipais cresceu 87% se comparando o total de processos julgados no primeiro e no segundo trimestre de 2018, conforme dados da Secretaria-Geral do TCE Ceará.

Tais números refletem as ações do Tribunal voltadas ao crescimento da produtividade, migração dos processos do extinto TCM — Processos Eletrônicos e Processos Físicos — para o Sistema de Acompanhamento de Processos (SAP) do TCE, bem como a implantação de notas técnicas e padronização de fluxos e documentos.

COM TCE/CE