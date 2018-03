TCE Ceará é selecionado para integrar projeto nacional de boa governança

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará foi um dos 10 tribunais de contas do País selecionados para integrar o projeto que visa implementar – a nível de União, estados e municípios, por meio de ações das Cortes de contas do País – boas práticas de governança recomendadas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em áreas estratégicas como Saúde e Educação.

O plano foi apresentado no workshop “Governança Multinível e Políticas Descentralizadas”, promovido pelo Instituto Rui Barbosa (IRB) e Tribunal de Contas da União, no dia 8 de março, no Instituto Serzedelo Correa – ISC, escola do TCU, em Brasília. Participaram o presidente do TCE Ceará, Edilberto Pontes, o conselheiro Ernesto Saboia e o secretário de Controle Externo, Raimir Holanda.

Nova reunião com os dirigentes das Cortes de Contas selecionadas e consultores da Organização para a OCDE está marcada para o dia 30 de abril, quando acontecerão as definições finais do projeto.