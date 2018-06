TCE Ceará e Senado assinam Acordo de Cooperação técnico-científico e cultural

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará firma nesta quinta-feira (28), às 15 horas, Acordo de Cooperação com o Senado Federal, por meio do Instituto Legislativo Brasileiro (ILB), sua Escola de Governo e órgão executor do Programa Interlegis. O Acordo será assinado pelo presidente do TCE Ceará, conselheiro Edilberto Pontes, e pelo presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira.

A solenidade de assinatura ocorrerá no Plenário do Edifício 5 de Outubro, na sede do TCE Ceará. O objetivo é estabelecer a cooperação técnico-científica e o intercâmbio de informações e experiências por meio de ações e projetos de formação e aperfeiçoamento dos recursos humanos, bem como ao desenvolvimento institucional.

Após a assinatura do Acordo de Cooperação, será entregue ao presidente do Senado, Eunício Oliveira, uma placa em reconhecimento à parceria com esta Corte de Contas.

Com informações Assessoria de Comunicação do TCE