TCE cobra maior participação da sociedade na fiscalização do transporte escolar

O Coordenador das Ações do Transporte Escolar do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Rubens César Parente, admitiu, nesta segunda-feira, 3, em entrevista ao Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 25 emissoras no Interior do Estado), que a Corte tem braço curto – pouca estrutura, para fiscalizar o transporte dos estudantes da rede de ensino municípios e cobrou que a sociedade seja mais presente no acompanhamento desses serviços.

Rubens disse, ainda, que um dos casos que mais chamam a atenção dos técnicos do TCE na fiscalização dos veículos contratados pelas Prefeituras para o transporte dos estudantes é com o desvio de finalidade. Ou seja, quando os veículos são usados para outros fins e não o transporte dos alunos. A polêmica sobre a qualidade dos carros usado para levar estudantes às escolas municipais voltou, nesta segunda-feira, 3, ao Bate Papo Político, do Jornal Alerta Geral, entre os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida.

Confira a entrevista com o Coordenador das Ações do Transporte Escolar do TCE Rubens César Parente na íntegra clicando no player abaixo!