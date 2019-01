TCE e UVC promovem encontro com presidentes de Câmaras Municipais do CE

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por meio da sua Escola de Gestão Instituto Plácido Castelo (IPC), em parceria com a União dos Vereadores e Câmaras do Ceará (UVC), vai promover o “I Encontro Técnico para Presidentes de Câmaras Municipais do Ceará”. O evento acontecerá no próximo dia 31 de janeiro (quinta-feira), das 8h30 às 12h30, no auditório do Edifício 5 de Outubro (rua Sena Madureira, nº 1047 – Centro).

A iniciativa tem o objetivo de esclarecer dúvidas sobre temas relevantes para uma gestão transparente, eficiente e eficaz, no âmbito do poder legislativo municipal, além de proporcionar a troca de experiências exitosas.

As inscrições estão abertas até a véspera do encontro (30/1), através do Sistema de Gestão Educacional (Siged), no portal da Escola de Contas: www.ipc.tce.ce.gov.br

COM TCE