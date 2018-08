TCE entrega a Justiça Eleitoral a relação dos gestores com contas rejeitadas

O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, conselheiro Edilberto Pontes, entregou à presidente da Justiça Eleitoral do Ceará, desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, a relação de gestores que tiveram suas contas públicas rejeitadas por irregularidades. O ato aconteceu no órgão eleitoral na tarde desta quarta-feira (8).

A iniciativa atende o Art. 11. § 5º da Lei nº 9.504 (Lei das Eleições, de 30 de setembro de 1997), que determina o envio da lista até o dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições.

Segundo a alínea g do inciso I do art. 1º da Lei de Inelegibilidades (Lei Complementar nº 64, de 1990), o responsável que tiver as contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa e por decisão irrecorrível do órgão competente não pode candidatar-se a cargo eletivo nas eleições que se realizarem nos oito anos seguintes, contados a partir da data da decisão.

O interessado pode concorrer apenas se essa decisão tiver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário. A lista é dividida em três relações. A primeira consta de processos com Indicação de Nota de Improbidade, que relaciona, os gestores responsáveis por processos de Prestação/Tomada de Contas de Gestão ou por Tomadas de Contas Especiais e Processos de natureza semelhante, com decisão do TCE Ceará pela rejeição das contas ou procedência/procedência parcial, por decisão definitiva, com exame de atos de gestão praticados em decorrência da aplicação de recursos públicos, em que tenha sido aplicada nota de improbidade administrativa.

Na segunda estão relacionados os processos com decisão pela irregularidade das contas sem indicação de nota de improbidade e a terceira relação, lista os processos com decisão pela procedência ou procedência parcial sem indicação de nota de improbidade. De posse da relação, caberá agora à Justiça Eleitoral decretar a inelegibilidade dos gestores incluídos na lista.

A relação completa pode ser acessada no site do TCE pelo link http://www.tce.ce.gov.br/lista-contas-irregulares-2018/web/.