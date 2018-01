TCE nomeia mais 18 aprovados nos concursos de 2015

Dezoito aprovados nos últimos concursos promovidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará foram nomeados pelo presidente Edilberto Pontes. A lista dos nomes foi publicada no Diário Oficial do órgão de nº 236 e vem sendo atualizada em edições seguintes à medida que ocorrem desistências.

A relação contém 4 técnicos na área de Suporte Administrativo Geral e 14 analistas de Controle Externo, sendo cinco na área de Auditoria Governamental, sete na Jurídica, um de Obras Públicas e um de Tecnologia da Informação.

Essas foram as últimas nomeações decorrentes dos concursos de 2015. No total, foram 52 cargos preenchidos: um de conselheiro substituto, um de procurador de contas, 40 de analista de Controle Externo e 10 de técnico de Controle Externo.

Dentre os analistas, foram 20 na área de Auditoria Governamental, dois de Obras Públicas, três de Tecnologia da Informação, 13 de Jurídica, um de Ciências Contábeis e um de Biblioteconomia. No conjunto dos técnicos, foram três de Auditoria de Tecnologia da Informação e sete de Suporte Administrativo Geral.

Com informações do TCE