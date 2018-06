TCE se reúne com especialistas do Bird sobre governança em projeto de segurança hídrica e fortalecimento da gestão

Uma missão formada por especialistas do Banco Mundial (Bird) esteve em Fortaleza esta semana, de 11 a 15/6, para uma agenda de atividades, com reuniões e visitas de campo, de Preparação do Projeto de Apoio à Melhoria da Segurança Hídrica e Fortalecimento da Inteligência na Gestão Pública do Estado do Ceará (IPF-Ceará).

A comitiva, que veio tratar do projeto de financiamento do IPF, é composta pelos técnicos do Bird Thadeu Abicalil, Paula Freitas, Daniel Ortega e Augusto Mendonça. A programação foi iniciada com uma visita de campo, dia 11/6, à Bacia Banabuiú, com técnicos da Secretaria dos Recursos Hídricos (SRH) e da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), órgãos do Governo do Estado.

De terça a quinta-feira (12 e 14/6), gestores do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, participaram dessa agenda, na sede do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica (Ipece). Mirla Fontenele (chefe de Gabinete da Presidência), Raimir Holanda (secretário de Controle Externo) e Glinton Ferreira (Assessor de Planejamento e Gestão) estiveram na Reunião sobre o Componente III com outros órgãos do Estado e na Apresentação da minuta da Nota Conceitual.

O Projeto de Apoio à Melhoria da Segurança Hídrica e Fortalecimento da Inteligência na Gestão Pública (IPF-Ceará) vai suceder o Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental do Estado do Ceará – Programa para Resultados (PforR). Ele está sendo desenhado com as instituições participantes incluídas nesse próximo projeto.

O diferencial do IPF são os componentes da governança e gestão, nos quais o TCE Ceará vai atuar. A agenda de atividades visa agilizar procedimentos para a época da assinatura do projeto, no primeiro semestre do próximo ano.

Com TCE