TCEduc fecha o semestre com capacitações no município do Eusébio nesta quarta

O Programa TCEduc – Formação e Aprimoramento da Gestão, de iniciativa do Instituto Plácido Castelo (IPC), Escola de Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, encerra as atividades deste semestre nesta quarta-feira (20/6), entre 8 e 17 horas, no município do Eusébio, região metropolitana de Fortaleza, quando atingirá 100% das cidades cearenses.

Duas capacitações, nas áreas de Licitação e Gestão Escolar, para gestores e servidores públicos de 11 municípios constam na programação. As inscrições estão abertas, gratuitamente, no Sistema de Gestão Educacional, do IPC.

O curso “Aspectos Relevantes da Licitação Sob o Enfoque do Tribunal de Contas” visa ampliar o conhecimento dos servidores, gestores e demais pessoas que militam nas áreas de compras públicas, quanto às normas de licitações, bem como apresentar jurisprudências das Cortes de Contas e as boas práticas sobre o tema. A explanação acontecerá na Escola de Ensino Fundamental Neusa de Freitas Sá.

A “Qualificação de Gestores Escolares na Aplicação de Recurso Público” vai ampliar os conhecimentos dos profissionais da área, visando à forma adequada de realizar processos licitatórios, bem como a prestação de contas dos recursos movimentados diretamente pela unidade escolar. A formação será sediada na Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Eusébio de Queiroz.

Ainda no Eusébio estão previstas visitas do Programa de Agente de Controle, que visa difundir entre os estudantes a importância da fiscalização dos gastos feitos com dinheiro público. A Ouvidoria do Tribunal estará presente, com informações sobre os canais de comunicação do TCE e a sociedade.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail tceduc@tce.ce.gov.br ou pelos telefones (85) 3488.5915 / 3488.4855.

Com TCE -CE