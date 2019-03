Técnicos de enfermagem aprovados em concurso são convocados pela Prefeitura de Fortaleza

Os candidatos devem apresentar os exames médicos e documentação nos dias 26 e 29 de março, respectivamente

A Prefeitura de Fortaleza convoca 11 aprovados no concurso público para técnicos de enfermagem nos termos dos Edital Nº 009/2015. Os convocados devem apresentar os exames médicos no dia 26 de março, a partir 8h, conforme classificação, à Junta Médica do Instituto de Previdência do Município (IPM), situada à Avenida da Universidade, 1940, Centro.

A entrega da documentação acontecerá no dia 29 de março, das 9h às 11h, na Secretaria Municipal da Saúde, situada na Rua do Rosário, 283, Centro, 5º andar (Auditório do Conselho).

A recusa do candidato à convocação ou a sua ausência ao local, nas datas e horários determinados, implicará na sumária perca do direito de nomeação, possibilitando que a SMS realize a convocação de outros aprovados observando a ordem de classificação.

Confira aqui o Edital de Convocação Nº 005 /2019

(https://www.fortaleza.ce.gov.br/images/Saude/2019_Edital/Edital_N005_2019_tecnicos-de-enfermagem.pdf)