No dia 28 de dezembro de 1987 o município deixou de fazer parte de Itapajé, conforme a lei nº 11.414, publicada no Diário Oficial do Estado no dia 13 de janeiro de 1988. Quem estava à frente dessa emancipação era o então vereador (de Itapajé) João Mota, que se tornou o primeiro prefeito do município.

Nesse sábado, 13, completa-se 30 anos de emancipação. Uma história que enche os munícipes de orgulho. Parabéns, Tejuçuoca

Com informação da A.I