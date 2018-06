Tejucuoca: Eunício anuncia R$ 14 milhões para saúde, casas populares e abastecimento de água

Habitação, abastecimento de água, recuperação de estradas, estrutura e custeio da saúde. Essas são algumas das áreas de políticas públicas que serão contempladas pela liberação de recursos federais para o município de Tejuçuoca. O anúncio foi feito pelo presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveira (MDB-CE), em solenidade realizada ao lado da prefeita Heloíde Estevam, na manhã deste sábado, 16, no Centro Interescolar, na sede da cidade.

Do montante, R$ 3,8 milhões serão empregados na adutora e mais R$ 998 mil para a infraestrutura hídrica que vai regularizar o abastecimento de água na cidade; R$ 2,8 milhões para habitações do programa Minha Casa Minha Vida Rural; R$ 1,8 milhão para o matadouro municipal; R$ 1,5 milhão para estradas vicinais, R$ 500 mil para custeio da saúde, além de uma ambulância e um gabinete odontológico, kits sanitários, reforma de praças e outras ações.

Ao destacar as dificuldades de se levantar recursos para a melhoria de vida do povo sofrido do Nordeste, Eunício testemunhou as inúmeras lutas travadas em defesa se projetos como a Transposição do Rio São Francisco e renegociação das dívidas dos agricultores atingidos pela seca.

“Estou na política para cumprir uma missão, trabalhar para que meus irmãos cearenses não passem pelas dificuldades que eu passei. Não vou descansar até extinguir todas as casas de taipa que ainda existem no Ceará, e levar água, saúde e educação para a população”, assegurou.

Heloíde destacou o empenho de Eunício em trazer recursos para Tejuçuoca, e também para todo o estado do Ceará. Ao agradecer a liberação das verbas para o município, ela disse que as demandas do povo de Tejuçuoca sempre contaram com a atenção de Eunício em Brasília.

O ex-prefeito de Tejuçuoca, Edilardo Eufrásio, ressaltou o quanto é importante para o Ceará ter um representante seu ocupando o cargo de presidente do Congresso Nacional. “Eunício sabe o valor do homem do campo. Sua luta tem trazido muitas melhorias para as comunidades rurais. Com essa determinação, vamos conquistar muito mais para a população do Vale do Curu”, conclamou.

Prestigiaram a solenidade o deputado estadual Danniel Oliveira, o prefeito de Pentecoste, João Bosco, vereadores, ex-prefeitos, entidades da sociedade civil e população em geral.