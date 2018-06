Temer defende liberdade de imprensa como meio de combate às fake news

O presidente Michel Temer defendeu, nesta quarta-feira (20), a garantia da liberdade de imprensa como meio de combate às notícias falsas, também conhecidas como fake news. “A imprensa livre e a democracia são irmãs siamesas”, ressaltou. O presidente discursou na abertura do seminário “Impactos Sociais, Políticos e Econômicos das Fake News”, promovido pela Associação Brasileira de Rádio e Televisão (Abratel), em Brasília, que reuniu autoridades, empresários, jornalistas e executivos da radiodifusão.

O encontro tem como objetivo discutir o papel do jornalismo profissional no combate às notícias falsas divulgadas, principalmente, contra candidatos durante o período de campanha eleitoral. No evento, Temer recebeu o Prêmio Abratel de Comunicação. “Tudo o que nos move é assegurar a liberdade de imprensa, pilar essencial da democracia. Há sempre que defendê-la e cultivá-la. O desenvolvimento econômico e social de um País está diretamente ligado à liberdade da imprensa”, destacou.

Em seu discurso, o presidente ainda citou medidas implantadas nos últimos dois anos que beneficiam a comunicação no País, como a flexibilização do horário de A Voz do Brasil. “Na verdade, era uma medida de bom senso, não fazia sentido deixar os milhões de ouvintes de rádio sem alternativas. Com a lei, no lugar de imposições, nós demos opções aos brasileiros”, avaliou.

O Novo Marco Regulatório, que modernizou normas do setor de radiodifusão – tornando mais fácil e ágil renovar as concessões públicas das empresas de comunicação – também foi possível durante a gestão de Temer.

