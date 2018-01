Temer e ministros fazem caminhada e reunião sobre cenário econômico

O presidente Michel Temer se reuniu com ministros na manhã de hoje (14) para tratar do cenário econômico. Participaram do encontro os ministros da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco; da Fazenda, Henrique Meirelles; da Justiça, Torquato Jardim, e o subchefe para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Gustavo Rocha, que substituiu o ministro Eliseu Padilha, de férias.

Antes da reunião, o presidente e os ministros fizeram uma caminhada de pouco mais de 1 quilômetro entre os palácios do Jaburu, onde Temer mora com sua família, e o Palácio da Alvorada.

Temer e os ministros conversaram sobre geração de empregos, inflação, contenção de gastos e reforma da Previdência. O presidente registrou o encontro e a caminhada em sua conta no Twitter. “Domingo também é dia de trabalho. Após uma caminhada entre os palácios do Jaburu e Alvorada, me reúno com alguns dos meus ministros para avaliar o cenário econômico, as medidas para reduzir a inflação, a geração de empregos, além da necessidade da reforma da Previdência”.

Na última quinta-feira (11), a agência de classificação de risco Standard & Poor’s rebaixou a nota do Brasil e justificou a decisão, entre outros fatores, pela demora do país em implementar reformas estruturantes, entre elas a da Previdência.