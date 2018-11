Temer entrega comendas da Ordem do Mérito do Trabalho Getulio Vargas

O presidente Michel Temer entregou nesta quarta-feira (28) a Ordem do Mérito do Trabalho Getulio Vargas a diversas autoridades e personalidades do Brasil e do exterior. A condecoração é dada a pessoas que prestaram ao país serviços relevantes para a produção, a coletividade e bem-estar do trabalho, tanto no setor público quanto em representações de trabalhadores e empresas.

A solenidade ocorreu no Tribunal Superior do Trabalho (TST), em Brasília. Criada há décadas, a comenda reconhece a atuação de pessoas que direta ou indiretamente contribuíram para o desenvolvimento e a modernização do trabalho no país. Como uma cerimônia formal, os presentes ao evento não discursaram. Além de auxiliares do primeiro escalão, Temer participou do ato ao lado do presidente do TST, ministro João Batista Brito Pereira.

No mais alto grau da Ordem, receberam a grã-cruz ministros do governo Temer, membros do Judiciário e embaixadores de outros países no Brasil. Entre os ministros, foram agraciados Gustavo Rocha, de Direitos Humanos; Raul Jungmann, da Segurança Pública; Blairo Maggi, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Torquato Jardim, da Justiça; Carlos Marun, da Secretaria de Governo; Joaquim Silva e Luna, da Defesa.

Também foi homenageado o ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário, que permanecerá no cargo no governo do presidente eleito Jair Bolsonaro, além dos ministros do Tribunal de Contas da União, Ana Arraes e Augusto Nardes, do ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra, e do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Ayres Britto.

Na categoria grande oficial, foram agraciados os senadores Romero Jucá (MDB-RR), Antonio Anastacia (PSDB-MG), os deputados Bonifácio Andrada (PSDB-MG), Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), Rodrigo Pacheco (DEM-MG), André Moura (PSC-SE), Leonardo Quintão (MDB-MG) e Sérgio Reis (PRB-SP), além da presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) Kátia Santos Bogéa.

No grau de comendador foram reconhecidos, dentre outros, o presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, Walter Waltenberg, o promotor de Justiça Rômulo Generoso, o presidente da Federação dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Minas Gerais, Goiás, Tocantins e Distrito Federal, Alfredo Brandão Horsth, e o secretário especial de Saúde Indígena, Marco Antônio Toccolini.

As demais medalhas, dos graus cavaleiro e oficial, foram entregues a pessoas físicas e representantes de instituições.

