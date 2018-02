Temer “esquece” de fazer a prova de vida e fica sem aposentadoria

Aposentado como procurador do estado de São Paulo, o presidente da República, Michel Temer, deixou de receber seus proventos referentes a novembro e dezembro de 2017 porque não realizou seu recadastramento anual obrigatório, a chamada prova de vida. O ato deve ser realizado todo ano no mês do aniversário.

A São Paulo Previdência (SPPrev), responsável por administrar a folha de pagamento das pensões e aposentadorias do governo paulista, o benefício é automaticamente suspenso e sai da folha de pagamento da instituição, independentemente de quem seja, quando não é feita a prova de vida,.

A SPPrev informou que a situação do presidente já está sendo resolvida. Aqueles que devem fazer o recadastramento precisam comparecer a qualquer agência do Banco do Brasil no país ou em uma das unidades presenciais da Previdência de São Paulo. A Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência declarou que Temer não se recadastrou por “falta de tempo”, mas “fará assim que possível”. Conforme o portal da transparência do Governo de São Paulo, em outubro, o valor pago de aposentadoria a Temer foi de R$ 45.050. Com o abatimento do teto previsto para o cargo, o rendimento final ficou em R$ 22,1 mil naquele mês.

Com informações do Jornal O Globo