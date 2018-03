Temer recebe delegações e chefes de Estado que participarão do Fórum Mundial da Água

O presidente Michel Temer recebe, desde as 9h15, os chefes de delegações estrangeiras que participarão, nesta segunda-feira, 19, no Palácio do Itamaraty, da sessão de abertura do 8º Fórum Mundial da Água. A expectativa é de que 11 chefes de Estado participem da cerimônia.

O presidente Temer recebeu o ministro dos Negócios Estrangeiros da República do Senegal, Sidiki Kamba; o ex-presidente da Eslovênia, Danilo Turk; a diretora geral da Unesco, Audrey Azoulay; o vice-presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Mangue; o primeiro ministro do Principado de Mônaco, Serge Telle; o primeiro-ministro de Marrocos, Saad Dine El Otomani; o primeiro ministro da Coreia do Sul, Nak-Yon Lee; e o príncipe herdeiro do Japão, Naruhito.

Também foram saudados por Temer, ao chegar ao Itamaraty, o presidente de São Tomé e Príncipe, Evaristo Espírito Santo Carvalho; o presidente da Hungria, Janos Áder; o presidente da República Cooperativa da Guiana, David Granger; e, por fim, o presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca.

As autoridades seguiram para a cerimônia de abertura, com previsão de ocorrer às 10 horas. Às 12h10 será feita a foto oficial dos chefes de delegação.

O 8º Fórum Mundial da Água teve início nesse domingo, 18, e vai até o dia 23, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Já a Vila Cidadã, a feira e a Expo foram abertas ao público no último sábado, 17, às 9h, e vão funcionar até o dia 23, diariamente das 9h às 21h.

O evento é organizado no Brasil pelo Conselho Mundial da Água, pelo Ministério do Meio Ambiente, representado pela Agência Nacional de Águas (ANA), e pelo governo do Distrito Federal, representado pela Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal.

Com informações da Agência Brasil