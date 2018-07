O presidente Michel Temer tem se queixado do presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE). Os gestos eleitorais do correligionário incomodam Temer a ponto de ele reclamar com interlocutores em reuniões no Palácio do Planalto.

Temer acha que Eunício não faz a devida defesa do governo no Ceará e está próximo demais do PT em busca de benefícios nas eleições deste ano.

Com informação da Revista Época