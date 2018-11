Temer vai à Guatemala para cúpula Iberoamericana

Nesta quinta, Temer tem encontros com o rei da Espanha, Felipe VI, e o presidente de Andorra, Antoni Martí Petit. À noite, o chefe de Estado brasileiro irá ao jantar de abertura da cúpula oferecido pelo presidente da Guatemala, Jimmy Morales Cabrera.

A agenda de Temer prevê participação do presidente em duas sessões de chefes de Estado e governo nesta sexta-feira. No mesmo dia, ele também terá um encontro bilateral com o presidente anfitrião.