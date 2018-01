Temer veta integralmente o Refis das micro e pequenas empresas

O presidente Michel Temer sepultou o chamado Refis das Micro e Pequenas empresas defendida pelo setor da economia. O programa permitia o parcelamento das dívidas do segmento com o governo federal. Ao justificar o veto, o presidente declarou que a medida violaria a Lei de Responsabilidade Fiscal, aumentando o déficit do orçamento da União.

O presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, já havia antecipado a decisão, após conversar com Temer. Afif disse que, no entanto o presidente apoia a derrubada de seu veto no Congresso Nacional. Com a manobra, Temer se exime de qualquer responsabilidade pelo perdão das dívidas aos microempresários. O programa deve ser aprovado então nos próximos meses em acordo com o Congresso.