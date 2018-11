Tempo quente: fim do Mais Médicos gera prejuízos e incerteza entre cidades do Ceará

Com o encerramento do programa Mais Médicos, o Ceará deverá perder 448 profissionais que atuam em 118 municípios. Em entrevista ao Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), a vice-presidente do Conselho das Secretárias Municipais de Saúde do Ceará (COSEMSCE), Sayonara Cidade, falou sobre os impactos que a saída de Cuba do Mais Médicos pode trazer. O assunto foi destaque no Bate Papo Político desta segunda-feira, 19.

Lançado em 8 de julho pelo Governo Federal, o Mais Médicos faz parte de um pacto de melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e foi instituído pela Lei no 12.871, de outubro de 2013. Além de levar mais médicos para regiões onde há escassez ou ausência de profissionais voltados à saúde familiar, o programa prevê, ainda, mais investimentos para construção, reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde (UBS). O Mais Médicos também estimula novas vagas de graduação e residência médica para qualificar a formação desses profissionais.

Como médicos são selecionados e onde atuam

Os municípios solicitam vagas, as quais são autorizadas pelo Ministério da Saúde. Então, são lançados editais para contratação de médicos para atuar, exclusivamente, na atenção básica desses locais. O programa apresenta uma ordem de prioridade. Assim, as vagas, primeiramente, são oferecidas aos médicos com registro no país, ou seja, médicos brasileiros formados no Brasil, estrangeiros formados no Brasil e brasileiros ou estrangeiros formados fora do Brasil que revalidaram seus diplomas. Se restarem vagas, elas serão oferecidas a médicos brasileiros formados no exterior. E, por fim, são oferecidas a médicos estrangeiros formados no exterior.

O que é exigido dos profissionais

O médico deve ser formado em instituição de educação superior brasileira ou com diploma revalidado. No caso dos estrangeiros, deve ser formado em instituição de educação superior estrangeira com habilitação para exercício da Medicina no exterior. Aqueles com formação no exterior, quando chegam ao Brasil, têm aulas e passam por testes de conhecimentos em Língua Portuguesa e nos protocolos de atenção básica do SUS.

– Icó perderá 7 médicos cubanos, depois do fim da parceria com o Brasil

Após o anúncio do fim da parceria de Cuba com o Mais Médicos, a previsão é que médicos cubanos que atuam no programa federal comecem a deixar o país já no dia 25 deste mês.

