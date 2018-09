Terceira palestra para empreendedores acontece nesta quarta em Caucaia

O clico de palestras promovido pela Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Setem), através do Balcão do Empreendedor, chega ao seu terceiro encontro nesta quarta-feira (19).

A palestra abordará o microempreendedor em época de crise. Também será oferecido ao público um momento de tira dúvidas sobre benefícios, parcerias, inscrição municipal e emissão de nota fiscal.

Em setembro, os encontros acontecem sempre às quartas-feiras, às 10 horas. A iniciativa é aberta a empreendedores, feirantes, vendedores e artesãos. Não é necessário fazer inscrição.

SERVIÇO

CICLO DE PALESTRAS

QUANDO: 19 de setembro de 2018, às 10 horas.

ONDE: rua Coronel João Licínio, 517, no Itambé.

MAIS INFORMAÇÕES: 3342.1852.

