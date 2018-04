Terceira parcela do IPVA 2018 vence hoje

Aproximadamente 30% do total de contribuintes já efetuaram o pagamento do IPVA 2018 em cota única. Este ano, 2.384.925 veículos estão sendo tributados, com uma previsão de arrecadação de R$ 969.244.939,64 milhões, onde 50% desse valor pertence ao tesouro estadual e os outros 50% são destinados aos municípios cearenses.

Com informação do G1