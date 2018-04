Terceira turma de 91 mil candidatos faz última prova do concurso do Detran

A terceira e última turma de candidatos inscritos no concurso do Detran, para o cargo de agente de trânsito e transporte, nível médio de escolaridade, fará a prova neste domingo, dia 8, em oito cidades.

Desta vez serão 91.567 candidatos divididos em 106 locais das cidades de Fortaleza, Crateús, Iguatu, Juazeiro do Norte, Crato, Quixadá, Russas e Sobral. A prova começará às 9h30. Os portões serão abertos às 8h30. Cada candidato pode consultar o seu próprio local, acessando o site da Uece.

O Concurso do Detran foi lançado ano passado quando se inscreveram 171 mil candidatos para 383 cargos, divididos em nível fundamental, médio e superior.

A Uece escolheu três datas para a realização da prova. As duas datas anteriores foram dia 25 de janeiro, com a participação de 13.578 candidatos ao cargo de vistoriador, nível médio, disputando 50 vagas; e a segunda data aconteceu no dia 11 de março, com 67 mil candidatos para os cargos de assistente de trânsito e transporte, com 50 vagas, nível fundamental; e analista de trânsito e transporte, com 33 vagas, nível superior, para as profissões de engenheiro civil, engenheiro mecânico, arquiteto, administrador, contador, licenciados em cursos para atuarem em atividades de assuntos educacionais e especialista em tecnologia da informação.

Gabarito e nomes dos aprovados e dos classificados para o cadastro reserva podem ser consultados no link:http://www.uece.br/cev/index.php/concurso-detran-2017

No edital do concurso, o Detran definiu que os aprovados serão lotados nas cidades sede de unidades regionais do Órgão, por isso a concorrência aconteceu entre os candidatos que se inscreveram para cada sede das 15 regionais: Fortaleza, Aracati, Baturité, Camocim, Crateús, Iguatu, Itapipoca, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Morada Nova,Quixadá, Russas, Sobral, Tauá e Tianguá.

Salários

Para o cargo de analista de trânsito e transporte, o salário inicial é de R$ 3.486,11, para as profissões de Arquiteto e Urbanista, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista e Engenheiro Mecânico, Administrador, Contabilista, de profissionais de Tecnologia da Informação e de Assuntos Educacionais.

Para o cargo de agente de trânsito e transporte, o salário inicial é de R$ 2.555,81, distribuídos em 250 cargos de agente de trânsito e transporte e 50 cargos de vistoriador. Para o cargo de assistente de atividades de trânsito e transporte, a remuneração inicial é de R$ 2.301,54.

Contando o Plano de Cargos e Carreiras e Salários (PCCS), a remuneração máxima pode chegar, em final de carreira, a R$ 14.349,53, para nível superior; R$ 8 mil para nível médio e R$ 7,2 mil para fundamental.

Com informações do Governo do Estado