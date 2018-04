Terremoto na Bolivia é sentido em cidades do Sudeste e Centro-Oeste do Brasil

Um Terremoto de magnitude 6,8 com epicentro no sul da Bolivia causou pânico no Brasil e levou ao esvaziamento de prédios em cidades brasileiras, como São Paulo e Brasília. O abalo aconteceu na manhã desta segunda-feira (2), de acordo com o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (UnB). Em São Paulo, Brasília e outras localidades brasileiras prédios foram esvaziados em decorrência do abalo.

Conforme o serviço sismológico dos EUA, o USGS, o terremoto aconteceu às 9h40 pela hora local (10h40 de Brasília) e teve epicentro no sul boliviano, a 13 km de uma localidade chamada Carandayti, com uma profundidade de 557 km. Conforme a imprensa boliviana, pela força do abalo, o mesmo foi sentido em regiões mais ao norte do país, como Cochabamba. O epicentro fica próximo do norte paraguaio.

Em Brasília, foram esvaziados os prédios do SCS, além das sedes da Infraero, da Terracap, da Secretaria de Segurança Pública e do Ministério da Justiça. O tremor também foi sentido por pessoas que estavam no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), no Aeroporto Juscelino Kubitschek e em Taguatinga Norte. Em São Paulo: o prédio da Petrobras, o do Ministério Público também foram evacuados. Houve também relatos de tremor em São Carlos e outras cidades do Interior.