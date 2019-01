A cidade de Marco, 193 km de Fortaleza, teve uma madrugada de terror devido a ação dos grupos criminosos que incendiaram o prédio da Prefeitura, do Banco do Brasil, Postos de Saúde, Posto do Detran, sede da Coelce e do DNOCS.

Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra um incendio em um prédio na cidade e em uma van. Populares tentam empurrar outro veículo que estava em frente ao prédio incendiado, sem sucesso.

Veja o vídeo:

Vídeo mostra um dos prédios públicos atacados

