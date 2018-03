Testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C estão disponíveis em postos de saúde de Caucaia

Antes concentrados principalmente no Serviço de Atendimento Especializado (SAE), os testes rápidos para detecção de doenças como HIV, sífilis e hepatites B e C podem agora ser encontrados em postos de saúde de Caucaia. A novidade está em vigor desde o último dia 1º e os interessados devem consultar a disponibilidade do exame na unidade mais próxima de casa.

Ao descentralizar o acesso ao serviço, o objetivo da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) é facilitar o diagnóstico precoce de infecções por essas doenças, reduzindo os riscos provenientes do diagnóstico tardio.

A implantação foi concluída após a formação de cerca de 50 profissionais da Atenção Primária em fevereiro. Eles foram capacitados para a realização dos testes, acolhimento e aconselhamento no contexto da utilização desses exames, assim como para a organização dos serviços e adoção de instrumentos de registro em todas as etapas do processo.

“A implantação desses testes compõe o conjunto de estratégias da Secretaria que visa a qualificação e a ampliação do acesso da população ao diagnóstico do HIV e detecção da sífilis, hepatites B e C no sentido da redução da transmissão vertical do HIV e da sífilis, em atendimento aos princípios da equidade e da integralidade da assistência, bem como da universalidade de acesso aos serviços de saúde do SUS”, explica a coordenadora da Atenção Primária, Vilalba Carlos.

De acordo com ela, Caucaia conta hoje com 78 equipes de Saúde da Família, mas apenas dez vinham realizando os testes (além do SAE). Atualmente, 77% dessas equipes do PSF estão aptas à oferta do exame, que é rápido, simples, seguro, sigiloso e completamente gratuito. A previsão da Secretaria Municipal da Saúde é de que, ainda neste mês de março, novos profissionais serão capacitados e a oferta nos postos será ampliada.

Com informações da Prefeitura de Caucaia