Thiago Silva será capitão brasileiro contra Costa Rica

Thiago Silva será o dono da braçadeira de capitão na segunda partida da seleção brasileira nesta Copa do Mundo, amanhã, 22, contra a Costa Rica, em São Petersburgo. O zagueiro recebeu a braçadeira no início da partida em apenas uma oportunidade com o treinador: na derrota para a Argentina por 1 a 0, em amistoso na Austrália, há um ano – esse foi o único revés do treinador em 22 jogos à frente do Brasil. Thiago Silva foi o capitão da seleção brasileira durante a Copa de 2014, mas perdeu a braçadeira para Neymar sob o comando de Dunga. Depois disso, o zagueiro ainda perdeu a vaga no time titular, venceu a briga com Marquinhos por um lugar na zaga na reta final da preparação para a Copa.

Na estreia contra a Suíça, a faixa ficou com o lateral-esquerdo Marcelo. Tite avisou que manteria o rodízio no torneio, mas apenas entre os jogadores mais experientes. Sob o comando do treinador, no entanto, quem mais usou a braçadeira foi Daniel Alves, fora da Copa do Mundo por conta de uma grave lesão no joelho.

Veja as informações da seleção brasileira para o jogo contra a Costa Rica:

Local: Arena Zenit, em São Petersburgo

Data e horário: sexta-feira, às 9h (de Brasília)

Provável escalação: Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro; Paulinho, Philippe Coutinho, Willian e Neymar; Gabriel Jesus. Técnico: Tite

Arbitragem: Bjorn Kuipers, auxiliado por Sander Van Roekel e Erwin Zeinstra (todos da Holanda)

Com informações do Globo Esporte