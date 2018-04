Tiroteio é filmado por moradores da Avenida Paisagística em Fortlaeza

m morador do Bairro Guararapes flagrou na manhã desta quinta-feira (5) assaltos a motoristas que trafegavam pela Avenida Paisagística, em Fortaleza. Uma pessoa faz disparos a partir de um prédio da avenida na tentativa de conter os criminosos, de acordo com um morador.

Uma testemunha disse que assaltos ocorrem no local quase todos os dias. “Os assaltos ocorrem sempre da mesma forma. Eles ficam na frente dos veículos e pedem para os motoristas passarem tudo. Já entrei em contato com a polícia mas nada é feito”, disse.

Para ele, uma das alternativas para diminuir os assaltos seria a instalação de cercas. “Já que não há como colocar policiamento poderia o Governo do Estado pôr aquelas cercas verdes que já existem no Parque do Cocó. Acho que iria impedir o acesso dos bandidos ao mato que é a rota de fuga deles”. Ele lembra que alguns anos atrás um policial foi morto no bairro próximo à Avenida Paisagística. “Muito triste. Há poucos anos um policial foi morto após um asssalto”, diz.

A Secretaria de Segurança informou por meio de nota que as investigações com objetivo de prender um grupo criminoso envolvido no local estão a cargo do 26º Distrito Policial. A secretaria diz também que a delegacia já teve acesso às imagens divulgadas em redes sociais, que flagraram o momento em que os criminosos abordaram veículos que transitavam pela via.