Tiroteio em Maracanaú deixa criança ferida e homem morto

Durante tiroteio na tarde deste sábado, 1, uma criação foi baleada e um homem morreu, no bairro Pajuçara, em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza. Três homens e uma mulher que estavam no local também foram atingidos pelos disparos.

Segundo a polícia, um suspeito armado chegou a um estabelecimento comercial na Avenida Doutor Mendel Steibruch e efetuou vários tiros. Um homem foi atingido e morreu no local.

Uma criança, uma mulher e três homens também foram baleados. As vítimas foram socorridas a unidades hospitalares da região por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A polícia não informou o estado de saúde das vítimas.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Militar realizou buscas pela região para tentar localizar e prender o autor do crime. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também esteve no local “colhendo indícios que auxiliam nos trabalhos periciais”.

Apesar dos trabalhos policiais, o suspeito do crime não foi localizado.

Com informações do G1 Ceará

Foto: Reprodução/DN