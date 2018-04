TJCE agenda audiências de conciliação em precatórios com 64 credores do Estado

A Assessoria de Precatórios do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) disponibilizou, nessa quinta-feira, 5, a Pauta nº 3/2018 relativa às audiências de conciliação com credores do Estado que manifestaram interesse em fazer acordos e cumpriram as regras previstas no Edital nº 3/2017. O cronograma envolve 60 precatórios e 64 credores do Estado e do Instituto de Saúde dos Servidores do Ceará (Issec). As audiências serão conduzidas pelo juiz Rômulo Veras Holanda, responsável pela Assessoria.

Atuarão os procuradores Eduardo Menescal, João Renato Banhos Cordeiro, Rizomar Nunes Pereira, André Luiz Sienkievicz Machado e Marco Aurélio Montenegro Gonçalves. As sessões terão início em 8 de maio, seguindo nos dias 10, 22 e 24 do mesmo mês, sempre com início às 13h, na sede do TJCE. A relação completa pode ser visualizada no Diário da Justiça ou na página da Assessoria de Precatórios no site do Tribunal de Justiça.

Com informações do Tribunal de Justiça do Ceará