TJCE convoca candidatos aprovados para curso de formação e escolha das comarcas

Ao todo, 39 aprovados no concurso público de 2014 foram convocados pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) para o curso de formação básica. A medida contempla 36 técnicos judiciários e três analistas judiciários, todos da Área Judiciária.

Segundo o Edital nº 141/2018, disponibilizado nessa segunda-feira (13/08), os convocados precisam comparecer ao Tribunal no dia 21 deste mês, quando participarão do treinamento, das 9h às 15h. Em seguida, haverá audiência para escolha das comarcas onde atuarão.

De acordo com o texto, o não comparecimento representará renúncia do candidato ao direito de escolha, ficando a cargo da Presidência do TJCE a lotação do servidor, observado o interesse da Administração. Consulte a relação dos nomes convocados.

SAIBA MAIS

O concurso, realizado em 2014, ofereceu 238 vagas, das quais 224 encontram-se preenchidas. Além das vagas ofertadas no edital de abertura da referida seleção, 28 foram criadas pela lei estadual nº 16.505, de 22 de fevereiro de 2018, todas preenchidas.

As provas ocorreram no dia 11 de maio de 2014, contemplando os níveis de ensino médio e superior. Ao todo, 59.163 candidatos se inscreveram. O resultado final foi publicado em 18 de setembro daquele ano, após homologação do Pleno na mesma data.

Com informação do TJCE