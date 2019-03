TJCE define metas de produtividade para o biênio 2019-2020

O Comitê Executivo (Coex) Estratégico do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) esteve reunido, nesta sexta-feira (01/03), com o objetivo de definir metas de produtividade para o biênio 2019-2021. A reunião foi conduzida pelo chefe do Judiciário estadual, desembargador Washington Araújo.

Durante o encontro, o secretário de Planejamento e Gestão do Tribunal, Sérgio Mendes, apresentou os resultados da produtividade de 2018. Conforme levantamento da Secretaria de Planejamento, mesmo tendo apresentado o menor orçamento e a menor despesa por habitante entre os tribunais estaduais de médio porte do país em 2017, bem como a segunda menor quantidade de servidores, o TJCE conseguiu, em 2018, reduzir a taxa de congestionamento e aumentar os índices de atendimento à demanda,e os de baixas e julgamentos por magistrado.

Em seguida, foram apresentadas projeções para os anos de 2019 e 2020. O estudo, desenvolvido pela Secretaria de Planejamento e Gestão do Tribunal, mostra melhoria significativa nos resultados da taxa de congestionamento e dos demais indicadores para os próximos anos, levando-se em consideração a seleção de mais juízes leigos e a contratação de estagiários de pós-graduação.

Também participaram da reunião os juízes auxiliares da Presidência, Luciano Lima e Alexandre Sá; a diretora do Fórum Clóvis Beviláqua, juíza Ana Cristina Esmeraldo; além dos superintendentes, secretários, assessores e servidores do Tribunal de Justiça.

com TJCE