TJCE designa juízes para integrar força-tarefa que atuará em três comarcas do Interior

O presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), desembargador Gladyson Pontes, designou oito juízes e seis servidores que atuarão no descongestionamento de processos no Interior. A medida consta na Portaria nº 2274/2018, publicada no Diário da Justiça dessa quarta-feira (21/11).

Foram designados os juízes Carliete Roque Gonçalves Palácio (da Comarca de Assaré), Carlos Henrique Neves Gondim (da 1ª Vara de Boa Viagem), Daniel Carvalho Carneiro (auxiliar da 5ª Zona Judiciária), Guido de Freitas Bezerra (Comarca de Coreaú), Hugo Gutparakis de Miranda (da 1ª Vara de Russas), Leila Regina Corado Lobato (auxiliar da 14º Zona), Luiz Gustavo Montezuma Herbster (2ª Vara de Boa Viagem) e Yanne Maria Bezerra de Alencar (da Comarca de Jucás). Todos atuarão sem prejuízo das funções que já exercem nas unidades de origem.

Além dos servidores Bruna Albuquerque Sousa Lima, Carolina Torres de Melo Cavalcante, Juliana Bessa Silva, Janimara Mauro Melo, Mirla Souza Macedo e Rhayssa França Souza Gonçalves.

A equipe atuará pelo Núcleo Permanente de Juízes Criminais do Interior e Grupo de Descongestionamento do Interior com Competência Cível e Criminal, que tem o desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto à frente dos trabalhos. Eles atuarão, exclusivamente, na viagem do grupo às comarcas de Senador Pompeu, Quixeramobim e 2º e 3º Varas de Quixadá, que ocorrerá entre os dias 9 e 15 de dezembro.

A iniciativa levou em consideração a agilização no cumprimento de metas instituídas pelo Conselho Nacional de Justiça.

COM TJCE