TJCE e Unicatólica assinam convênio para instalação do Juizado de Quixadá

O Juizado Especial Cível e Criminal (JECC) da Comarca de Quixadá passará a funcionar nas dependências do Centro Universitário Católica (Unicatólica), localizado naquela cidade do Sertão Central do Estado. O convênio foi assinado, nesta terça-feira (28/01), pelo presidente do Tribunal, desembargador Gladyson Pontes, e pelo reitor da Unicatólica, professor Manoel Messias de Sousa.

Na ocasião, o chefe do Judiciário estadual destacou os benefícios de levar as unidades para as instituições de ensino. “Já tínhamos, em Fortaleza, exemplos exitosos dessa parceria. Achamos relevante estendê-la para as demais faculdades, dando oportunidade a outros estabelecimentos de ensino de desenvolver suas grades curriculares, oferendo a expertise do Judiciário e da própria faculdade. Ganha o aluno, que tem um laboratório profissional, e ganha a sociedade, destinatária do nosso trabalho.”

Ainda segundo o presidente do TJCE, esse tipo de parceria “ajuda a cumprir o papel da responsabilidade social. Os Juizados têm a filosofia de se aproximar da sociedade e precisam ser descentralizados. Funcionando dentro da faculdade, chega mais perto da comunidade e cumpre a sua missão”.

O reitor da Unicatólica disse que a unidade dispõe de, aproximadamente, 129 m2 de área construída dentro do campus. “É uma oportunidade de desenvolver nossos alunos, bacharéis em Direito, oferecendo estágio no próprio NPJ [Núcleo de Prática Jurídica], e de servir à sociedade, que busca resolver demandas.” A previsão é que a mudança de sede do Juizado ocorra até o início de abril deste ano.

Também presentes à assinatura do convênio os juízes José Hercy Ponte de Alencar (titular do JECC de Quixadá) e Francisco Gladyson Pontes Filho (titular do Juizado de 2014 a 2018);

