TJCE lança aplicativo para consultas processuais por meio de celular

Com o objetivo de ampliar e facilitar o acesso do cidadão à Justiça, o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) disponibilizou o aplicativo CPM – Consulta Processual Mobile. A ferramenta, que está disponível para smartphones e tablets, permite ao jurisdicionado fazer consultas de informações processuais utilizando celular. A iniciativa faz parte de ação estratégica desenvolvida pelas Secretarias Judiciária (Sejud) e de Tecnologia da Informação (Setin) do Tribunal.

O aplicativo CPM é gratuito e encontra-se disponibilizado nas plataformas IOS e Android. Ele oferece, no primeiro momento, o serviço de consulta processual, de 1º e 2º Graus, pelo número do processo ou nome da parte. O secretário judiciário do Tribunal, Walter Correia Lima Filho, afirmou que o aplicativo “deverá agregar outros serviços, como por exemplo, a emissão e o requerimento de certidões, o que já está sendo estudado e brevemente será lançado”.

Ao falar sobre os benefícios da ferramenta, a titular da Setin, Denise Olsen, explicou que “o celular tornou-se o principal instrumento de conexão à Internet no Brasil, em especial nas classes de menor renda, segundo pesquisa realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (CETIC.Br). Por isso, elaboramos esse aplicativo que proporciona praticidade aos jurisdicionados”.

Com informação do TJCE