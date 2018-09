TJCE sedia primeiro encontro da Rede Estadual de Controle Interno da Gestão Pública

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) sediou, nesta terça-feira (04), a primeira reunião da Rede Estadual de Controle Interno da Gestão Pública, que conta com representantes dos poderes Judiciário, Executivo e Legislativo, além de Tribunal de Contas do Estado (TCE), Ministério Público estadual e Defensoria Pública do Ceará. O objetivo do encontro foi integrar os participantes e possibilitar a troca de experiências. Também houve a adesão de dois municípios: Fortaleza e Aracati.

“É um ganho imenso nos sistemas de controle interno. São duas controladorias gerais de municípios que só vêm a agregar, dar maior envergadura e maior efetividade ao nosso trabalho”, destacou a coordenadora da Rede e auditora interna da Assembleia Legislativa do Estado, Sílvia Helena Correia. Ela apresentou um Modelo de Gestão de Riscos do Legislativo e destacou que o controle interno tem possibilitado o aprimoramento das instituições e, consequentemente, beneficiado a sociedade.

“O cidadão precisa entender que, embora a gente não pratique o ato de gestão, quando eu implanto controles que buscam assegurar o alcance dos meus objetivos, o cidadão terá o seu atendimento com a qualidade, com a tempestividade e a eficiência que ele espera”, explicou.

Já o auditor-chefe do TJCE, Leonel Oliveira, mostrou ao grupo o Sistema de Auditoria (Sisaud). A ferramenta eletrônica, finalizada em junho deste ano, é um projeto estratégico do Judiciário cearense previsto em recomendações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

“O Sisaud automatiza todo o processo de auditoria, desde o planejamento, até a execução e o monitoramento das auditorias realizadas, subsidiando os coordenadores no acompanhamento das atividades de gestão das auditorias de forma mais eficaz e objetiva. Então, essa foi uma oportunidade também de mostrar boas práticas que o Judiciário tem”, salientou. O Sisaud já está sendo utilizado na auditoria de conformidade do Portal da Transparência do TJCE.

A Rede teve origem em um protocolo de intenções, firmado durante o XI Encontro Estadual de Controle Interno, realizado em 14 de dezembro de 2017, mas foi instalada no dia 11 de junho de 2018. As reuniões ordinárias, que são itinerantes, têm periodicidade trimestral.

Com informação do TJCE