TJCE vai reconhecer empresas que colaboram no combate da violência doméstica no Ceará

Com o objetivo de incentivar a adoção de medidas que visam o combate à violência doméstica, o Tribunal de Justiça do Ceará, por meio da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar está realizando parcerias com empresas de iniciativa privada para a execução de projetos voltados para mulheres que sofreram algum tipo de violência, além de conscientização para agressores e famílias envolvidas.

A ideia é que as instituições que possuem projetos de valorização a essas mulheres sejam reconhecidas e incentivadas. São destacados também projetos que envolvem acolhimento e promoção da autonomia econômica e da cidadania plena dessas mulheres.

O Riomar Fortaleza é uma das empresas com parceria já firmada com o Tribunal. No próximo dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o shopping lançará campanha interna para funcionários, nos corredores internos de maior fluxo de colaboradores do estabelecimento. A ideia é conscientizar sobre as diferentes formas de agressão, como psicológica, moral, patrimonial, física e sexual. Além disso, objetiva reconhecer casos de violência no próprio círculo social e destacar que é possível denunciar.

O Tribunal também firmou parceria recentemente com a Unifametro, que iniciou no último dia 21 de fevereiro o atendimento odontológico a vítimas de violência doméstica. As pacientes, que estão sob medidas protetivas determinadas pela Justiça, são encaminhadas pelo Juizado da Mulher de Fortaleza. Semanalmente serão realizados seis atendimentos gratuitos de mulheres encaminhadas pelo Juizado.

O objetivo do Tribunal é ressaltar esses trabalhos por meio do Selo Empresa Parceira, criado no ano passado e que será lançado oficialmente no próximo dia 8 de março. O selo será entregue às empresas privadas cujos projetos contribuam no combate à violência doméstica.

com TJCE