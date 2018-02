Todos os ministros do TCU recebem salários acima do teto constitucional

Poucas coisas são tão desmoralizadas no Brasil quanto o teto constitucional, que é de R$ 33.763 mil. Sobram exemplos. Agora, surge mais um: todos os nove ministros do TCUrecebem valores acima do teto.

Essa é a conclusão de um levantamento feito pelo próprio TCU e entregue à Comissão dos Supersalários, instalada na Câmara. Foram avaliadas as remunerações entre setembro de 2016 e agosto de 2017.

Tem caso de ministro recebendo em um mês R$ 78 mil, somando, entre outros penduricalhos, R$ 25 mil em diárias ao salário. Outro, pelo mesmo motivo, chegou a R$ 69 mil em setembro de 2016, incluindo R$ 19,5 mil de diárias. Há ainda um terceiro, que embolsou R$ 44,4 mil, e incluiu na conta o ressarcimento do plano de saúde no valor de R$ 6,9 mil.

O penduricalho que mais onera a remuneração dos ministros do TCU é o que cobre restituições de despesas médicas, remédios e plano de saúde. Somados, ficaram em R$ 1,7 milhão no período apurado, chegando a 18% do que foi pago apenas como salário. O auxílio-moradia dos ministros custou R$ 372 mil. As verbas indenizatórias deram um incremento de 31% no total de salários pagos aos ministros.

