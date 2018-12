Todos vão ter que ceder na reforma da Previdência, inclusive militares, diz general Santos Cruz

Todas as categorias vão ter que ceder na reforma da Previdência do governo de Jair Bolsonaro, o que inclui os militares, equem afirma isso não é um membro da equipe econômica, mas um dos generais da reserva que compõem o primeiro escalão, o futuro ministro da Secretaria de Governo, Carlos Alberto dos Santos Cruz, um dos nomes mais próximos hoje do presidente eleito.

Têm categorias que precisam ceder alguma coisa, casodo Judiciário, do Ministério Público, de todo o funcionalismo público. E aíentram os militares no meio. A idade de aposentadoria por exemplo tem que sermexida”, defendeu Santos Cruz em uma entrevista à agência denotícias Reuters no Centro Cultural Banco do Brasil em Brasília, onde sereúne a equipe de transição.

Acho que vão ter que mexer na idade de aposentadoria.Eu estou com 66 anos e estou trabalhando normalmente. Acho que o pessoal seaposenta muito cedo em algumas carreiras. E não é só na área militar, têmvárias carreiras que o pessoal se aposenta com 40 e poucos, 50 anos. Isso éinadmissível no mundo de hoje.”

Durante a campanha, Bolsonaro negava que os militares pudessem ser atingidos por uma reforma. No entanto, a realidade de que a categoria é responsável por quase metade do déficit da Previdência pública levou a equipe econômica a tentar convencer o presidente eleito que terá de haver mudanças de alguma forma.

Recentemente, o presidente eleito admitiu, em uma entrevista, que poderá haver uma idade mínima, mas não a mesma dos de mais trabalhadores, que deverá ser de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens.

Com informações UOL