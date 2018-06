Topper apresenta Coleção 2018 do Ceará Sporting Club

Fornecedora dos materiais esportivos do Ceará Sporting Club, a Topper – marca especialista no futebol brasileiro – apresentou nesta terça-feira (12) a Coleção 2018 do time cearense que comemora neste mês 104 anos de história no futebol nacional. A estreia do uniforme será nesta quarta-feira (13), em partida pela 12ª rodada da série A do Campeonato Brasileiro.

Para esta temporada, Topper criou uma coleção que valoriza a trajetória alvinegra, com detalhes nas tradicionais cores preto e branco, e inovações no design, marca da Topper no desenvolvimento de uniformes.

A camisa 1 do Ceará resgata a aplicação das faixas, combinando as cores preto e branco. A gola possui design de decote “V” diferenciado, a parte de trás é em retilínea preta com listras brancas e a barra da manga é aplicada em tecido liso na cor branca.

O uniforme é desenvolvido com malha de poliéster levemente acetinada, matéria-prima nobre que tem toque agradável, proporcionando leveza, conforto e mobilidade, além de garantir a performance durante a prática esportiva. Para melhor respirabilidade, o mesh está presente no recorte lateral. Nas costas, destaque para a presença de grafismo seguindo o mesmo padrão das faixas frontais, mas com efeito de listras em degradê.

Na cor branca, a camisa 2 evidencia detalhes em preto e gola em retilínea preta com listras brancas, além de recorte diferenciado. A barra da manga é aplicada em tecido liso preto. A peça é em malha canelada de poliéster na parte frontal e costas, com diferenciais durante o uso assim como a camisa 1.

CAMISA 1

Nas duas camisas, na versão masculina, feminina e juvenil, além de goleiro e aquecimento, o escudo surge em etiqueta tear aplicada com rebordo e detalhes em branco e logo da Topper evidenciada por etiqueta termocolante com corte a laser.

Valorizando a particularidade dos clubes patrocinados pela marca em 2018, a Topper desenvolveu uma nova etiqueta de legitimidade aplicada próximo da barra. Cada clube tem o seu próprio design, garantindo ser um produto oficial, desenvolvida em material termocolante com efeito metalizado. Personalizada especialmente para o Ceará, a etiqueta evidencia uma arte com o escudo do clube. Ela está presente nas camisas oficiais masculinas, femininas e juvenil.

Camisas de goleiro

Na nova coleção, as camisas de goleiros surgem em duas opções de cores: amarelo e verde menta. Os dois lados da camisa contam com grafismo sublimado com efeito de listras degradê. A gola possui design diferenciado, a parte frontal é em tecido liso com listras marcadas em embosse, que consiste em efeito de baixo relevo. A parte de trás é em retilínea preta com listras brancas.

Desenvolvida em malha de poliéster levemente acetinada, matéria-prima nobre com toque agradável, assim como as camisas 1 e 2. O recorte lateral de mesh em preto proporciona melhor respirabilidade. A partir deste ano, além da versão masculina, a camisa de goleiro terá versões juvenil e feminina com manga curta.

Camisa de aquecimento

Grande aposta da marca, o design da camisa de aquecimento do Ceará é inspirado nas referências regionais. O grafismo com o escudo do clube teve influência nas gravuras feitas em garrafas que utilizavam areias coloridas extraídas das falésias, também conhecidas por ciclogravuras, que surgiram na década de 1950, na praia de Majorlândia, no Ceará.

O tecido é de malha 100% microfibra de poliéster, com costas em mesh para melhor respirabilidade. O escudo do Vozão é com etiqueta tear aplicada com rebordo e logoTopper bordado com fundo branco acetinado.

Assim como a de goleiro, a partir deste ano, além da versão masculina, a camisa de aquecimento também terá versões juvenil e feminina.

Todos os produtos da nova coleção do Ceará contam com a tecnologia DryCool de absorção e difusão de suor, desenvolvida pela Topper e aprovada em laboratório, e proporciona maior leveza, conforto e respirabilidade durante a prática esportiva.

Sobre a Topper

Com mais de 40 anos de tradição no mercado esportivo da América do Sul, a Topper protagonizou alguns dos momentos mais importantes do futebol no mundo, como o patrocínio da Seleção Brasileira nas Copas de 82, 86 e 90, além de campeões do Mundial de Clubes FIFA, o Corinthians em 2000 e o São Paulo em 2005. Atualmente, é parceira de 11 importantes clubes no futebol brasileiro: Botafogo de Futebol e Regatas (RJ), Ceará Sporting Club (CE), Clube Atlético Mineiro (MG), Clube do Remo (PA), Clube Náutico Capibaribe (PE), Esporte Clube Vitória (BA), Goiás Esporte Clube (GO), Grêmio Esportivo Brasil (RS), Guarani Futebol Clube (SP), Associação Atlética Ponte Preta (SP) e Paraná Clube (PR). Também fornece a bola oficial das séries B, C e D do Campeonato Brasileiro de Futebol, além da bola e uniforme de árbitros para a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ).

Sobre a BR Sports

A BR Sports é especializada na gestão de marcas esportivas e busca tornar-se a maior representante do segmento no Brasil. Criada em 2015 a partir da aquisição das marcas Topper Brasil e Rainha, a empresa pertence a Sforza Holding, gestora de investimentos do empresário Carlos Wizard Martins. Hoje, a BR Sports também representa as marcas Saucony e Hickies no Brasil.

Com informação da A.I