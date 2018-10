Totens de autoatendimento da Cagece realizam novos serviços

Para incorporar mais agilidade ao atendimento, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) implantou novos serviços nos totens de autoatendimento instalados nas lojas físicas. Além dos oito serviços já existentes, os equipamentos passam a realizar mais três tipos de solicitações: conserto de vazamento na rede, desobstrução da rede de esgoto e recuperação do pavimento.

Os clientes também continuam tendo a opção de acionar as solicitações já existentes: religação, conserto de vazamentos, fatura digital, segunda via de fatura, histórico de pagamentos, verificação de consumo, deslocamento de hidrômetro e desobstrução de esgoto.

Todas essas solicitações podem ser feitas nas lojas da Cagece que possuem o totem, apenas por meio de alguns cliques . Os colaboradores das lojas estão prontos para auxiliar em qualquer orientação necessária. Para além das solicitações, o totem também exibe informações úteis do histórico do cliente como um gráfico de consumo médio dos últimos 12 meses e meta de consumo mensal.

Segundo Mirla Braga, assistente técnica da gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação da companhia, o diferencial do totem é a eficiência no atendimento. “O Totem é um dispositivo que possibilita um atendimento rápido de um determinado serviço, no qual a interação pode ser através de touch screen ou mesmo teclado físico. Foi desenvolvido com o objetivo de aproximar o cliente da Cagece”.

Vale lembrar que além do totem, a companhia vem oferecendo maior comodidade e agilidade aos clientes com a assistente virtual Gesse, que atende pelo site da Cagece. Os dois sistemas agora possuem os mesmos leques de serviços e permitem que os clientes realizem as solicitações ou reclamações de forma autônoma, além de descongestionar a Central de Atendimento, que funciona 24 horas no canal 0800 275 0195.

Serviço

Totem de autoatendimento Cagece

Lojas disponíveis: Aldeota e Vila União

Atendimento: Segunda à sexta, de 8h às 17h,

Sábado de 9h às 13h (Aldeota)

Com informação do Governo do Estado do Ceará