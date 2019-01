Trabalhadores próximos da aposentadoria temem perder direitos com a nova reforma da Previdência

Com o início do novo governo, as discussões sobre uma reforma da Previdência se intensificaram e, mesmo sem um modelo definido, é possível apostar em acesso mais restrito a esses pagamentos. Quem está no mercado de trabalho e começava a planejar a aposentadoria se vê agora em meio ao medo de perder o direito.

