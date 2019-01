‘Trabalhar para que todos se unam em torno de defender nosso Estado’, diz Camilo

Posted on

Em coletiva de imprensa após solenidade de posse, nesta terça-feira, 1º, o governador Camilo Santana ressaltou a importância do diálogo com o Governo Federal e, com isso, relação entre parlamentares cearenses.

“Trabalhar para que todos os senadores e parlamentares federais e estaduais se unam em torno de defender nosso Estado“, ressaltou o Governador.

Camilo Santana observou, também, que reconhece a fundamental importância do parlamento no sucesso da administração e destacou que o espírito público deve sempre prevalecer.

Acompanhe o trecho da entrevista: