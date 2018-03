Trabalho policial no Ceará é reforçado com quase 1.500 novos veículos em três anos

O trabalho policial no Estado segue recebendo investimentos para melhorar em estrutura e serviço. Nesta terça-feira (20), na Areninha do Pirambu, o Governo do Ceará entregou mais 100 carros para a Polícia Militar. Com o reforço, foi alcançada a marca estadual de 1.464 veículos adquiridos para o trabalho de entidades ligadas à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O evento contou com a presença do governador Camilo Santana, que esteve acompanhado do titular da SSPDS, secretário André Costa, de autoridades de segurança e lideranças políticas locais.

Durante o ato de entrega, o chefe do Executivo entrou em algumas dos novos veículos e conversou com policiais sobre os equipamentos modernos e tecnologia garantidos com a frota. Camilo Santana explicou que a ação vem para contemplar equipes do BPChoque (com 67 viaturas), do BPRaio (com 26 veículos) e do Batalhão Policial Militar Ambiental (com sete carros). O investimento supera os R$ 16,3 milhões. As 1.464 viaturas já entregues representam 37,7% da frota atual das corporações vinculadas à SSPDS, de 3.881 veículos.

“Estamos entregando mais 100 novos veículos, todos para as forças especiais da polícia, reforçando o grande trabalho que já vem sendo feito no Ceará. Já chegamos a quase 1.500 veículos entregues, desde 2015 até aqui. Ainda temos prevista, até o mês de abril, a entrega de mais 650 novas unidades. Vai ser a primeira experiência de unidades alugadas, mais um reforço importante para a Segurança Pública do Ceará. Não temos medido esforços para a implantação de investimentos, de pessoal, de equipamento, de tecnologia, de inteligência, para ajudar a combater a criminalidade no Ceará”, afirmou.

Renovação e ampliação