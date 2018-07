Tradição, festejo e muita animação não vão faltar na VI Edição do Granchitão

O município de Granja promove nos dias 27, 28 e 29 de julho de 2018, a VI edição do Granchitão. O evento vem com tudo neste ano e promete mais vez reunir uma multidão de espectadores de todas as partes do Ceará. O festival será realizado na Arena Beira Rio e contará com grandes atrações musicais, entre elas, Jonas Esticado, Vicente Nery, Zabumbada, Rafa e Pipo, Matruz com Leite, Forró de Ouro, Luis Marcelo e Gabriel, Dnildo Viana e Xand Avião que promete encerra a festa em grande estilo, além disso, o público poderá acompanhar as apresentações de DJ’s durante os intervalos.

Além de toda essa festança, o evento terá muita cultura com o Festival de Quadrilhas que será realizado na maior Cidade Cenográfica do Estado, além das apresentações dos artistas da cidade. Para isso, a Prefeitura de Granja montou uma megaestrutura de som, palco, iluminação e segurança reforçada com policiamento e revista pessoal nas entradas feitas por seguranças especializados.

Segunda a Secretária municipal de Cultura, Maria Ximenes, as cidades cenográficas são vivificadas por dezenas de atores e atrizes locais, que dão vida aos personagens dos temas explorados, tornando mais interessante à proposta de interação com o público, e oportunizando visibilidade aos artistas granjenses. Além disso, a Secretária enfatiza a importância do evento para a economia da cidade: “Nós percebemos que o ganho tem crescido a cada ano, por exemplo, no entorno da arena forma-se uma grande praça de alimentação, distribuída em quase duas centenas de box, onde são vendidas todas as variedades de alimentos, com predomín io das comidas típicas”, destacou Ximenes.

O Festival de quadrilhas terá premiação equivalente à do Ceará Junino e com a participação maciça das melhores e maiores quadrilhas da zona norte. “A expectativa deste ano é que o Granchitão supere o número de pessoas dos anos anteriores. A cidade toda está muito animada com a vinda de mais essa edição do evento. A Prefeitura Municipal está se emprenhando bastante para proporcionar momentos inesquecíveis para nosso granjenses e turistas que irão passar por esse grande festival que já se tornou tradição de Granja”, enfatizou a Prefeita Amanda Aldigueri.

