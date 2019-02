Posted on

Está liberado o trecho no sentido praia-sertão da avenida Santos Dumont, no bairro Papicu, em Fortaleza, que foi interditado para as obras de pavimentação e recapeamento de um novo binário.

Segundo o Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), com a interdição, os motoristas que seguiam no sentido Centro tinham de virar à direita na rua Francisco Matos, seguir pela rua Desembargador Lauro Nogueira e retornar à avenida.

Agentes da AMC estiveram no local para orientar o trânsito.