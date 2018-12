Trânsito é desviado no Anel Viário para conclusão da obra de duplicação entre Maranguape e Eusébio

A partir desta quarta-feira (5), motoristas que trafegam pelo Anel Viário devem ficar atentos a um novo desvio de tráfego para acessar Maracanaú. A rua Parque Norte Sul, que dá acesso ao município, será interditada para a conclusão da duplicação do trecho entre a fábrica Durametal e a rotatória da CE-060.

Para acessar Maracanaú, quem vem de Fortaleza ou de Caucaia e utilizava a via para entrar no município, terá que trafegar pela avenida Parque Norte 2.

A previsão é que o serviço no trecho seja concluído até o final do mês de janeiro. Com isso, todo o trecho do Anel Viário, entre a CE-065, em Maranguape, e a CE-040, no Eusébio, passará a ser duplicado, totalizando 19 quilômetros de rodovia duplicada.

Saiba mais

A duplicação do Anel Viário permitirá a melhoria no tráfego da Região Metropolitana de Fortaleza, principalmente em Maracanaú (que conta com um Distrito Industrial e a Central de Abastecimento do Ceará-Ceasa/CE), Maranguape e Caucaia. Hoje, as obras avançam em várias frentes, principalmente na implantação dos viadutos da CE-060, em Maracanaú; da CE-065, em Maranguape; e da CE-040, no Eusébio. As obras também avançam com a pavimentação de trechos e implantação de retornos e desvios, além de outros serviços localizados de alargamento de obras d’arte e terraplenagem para ciclovia.

Até agora, já foram finalizadas as pontes localizadas sobre o Rio Coaçu, Rio Gavião e Rio Siqueira, além de quatro viadutos: entroncamento da CE-065, BRs-020/222, Nova Metrópole e Tronco Norte. A obra, realizada pelo Departamento Estadual de Rodovias (DER), tem previsão de conclusão até o final de 2019.

COM GOVERNO DO ESTADO