Transparência da Prefeitura é capenga com os gastos do Réveillon 2019, diz Beto Almeida, no Alerta Geral

A cobrança da Justiça para a Prefeitura de Fortaleza dar transparência aos gastos com as festas de Réveillon, provocada a partir de um pedido do vereador Márcio Martins (PROS), levou o jornalista Beto Almeida a classificar, nesta quinta-feira, no Bate Papo Político, do Jornal Alerta Geral, como capengas e superficiais as informações do Município sobre essas despesas. Beto visitou o Portal da Transparência e sentiu de perto a escassez dos dados sobre as verbas destinadas ao Réveillon.

O jornalista Marcelo Raulino, ao participar da Alerta Geral, fez um relato sobre a cobrança do vereador Márcio Martins e a decisão da Justiça em terminar um prazo para a Prefeitura apresentar documentos e os valores que o Município está destinando para bancar a festa na Praia de Iracema.